Kenanè il protagonista del terzo episodio del tour bianconero su TikTok."E' la prima volta per me, credo anche per Huijsen e Nonge. Sono orgoglioso. Gli allenamenti sono duri"."Con Dean ho fatto tutto, siamo andati anche per Hollywood. Un sogno, sembrava un film. E ci siamo divertiti anche in piscina. Mi ha battuto a Fifa? No... Sì, ha giocato con il joystick buono, ecco""Col Milan, è stata pazzesca. Prima volta, ero gasato. C'erano tanti tifosi, era molto rumoroso. E come hanno giocato... Pazzesco, un altro livello. Ma volevo entrare. Naturalmente ero un po' nervoso. Poi siamo entrati e abbiamo dimenticato tutto. Alla fine abbiamo vinto la partita"."Non male, eh? E' un grande giocatore ma è anche giovane. Credo abbia un grande futuro. Ma credo lo stesso per me. Magari ci rivedremo in futuro...".- "Mi chiama 'Baba'? Non so dire perché. Credo sia perché è una parola turca, significa 'papà'. Credo sia per questo. E' carino".