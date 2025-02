Yildiz intoccabile per Thiago Motta: in Europa solo Kulusevski e Alvarez hanno giocato di più

AFP via Getty Images

Giornata di vigilia in casa, con i bianconeri che domani sera, con calcio d'inizio alle ore 21.00, ospiteranno il PSV nella gara d'andata dei playoff di Champions League. Si tratta del remake della sfida del 17 settembre scorso, quando Madama ospitò gli olandesi nella prima gara della fase campionato vincendo 3-1. Ad aprire le marcature era statoche, in quell'occasione, andò a segno al debutto assoluto nella massima rassegna continentale. A distanza di cinque mesi, il copione in casa bianconera non è cambiato di una virgola: il numero 10 rimane un punto fermo dello scacchiere di Thiago Motta e toccherà nuovamente a lui guidare la squadra nella notte che può cambiare le sorti europee della Juve.

Yildiz sempre in campo

Solo Kulusevski e Alvarez hanno giocato di più

La Juventus, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Champions League, ha giocato 34 partite ufficiali e Yildiz è sempre sceso in campo. Ventotto volte da titolare e sei da subentrato, per un bottino complessivo di 6 goal e 5 assist.Se si estende il paragone agli altri attaccanti sparsi qua e là per l'Europa, sono solamente due i calciatori offensivi che hanno numeri superiori a Yildiz in termini di presenze. Dejan Kulusevski ha giocato sin qui 39 partite su 39 con la maglia del Tottenham, mentre Julian Alvarez ha toccato quota 36 su 36 con l'Atletico Madrid. Alle lore spalle, appunto, ecco Yildiz