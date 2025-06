Yildiz a Dazn: ‘La numero 10 è un onore, ma gioco io e non la maglietta. Pesano tutte uguale’

AFP via Getty Images

L’intervista

Le parole di Kenan Yildiz a Dazn.MONDIALE – “Sta andando bene per me e per la squadra. Sono orgoglioso, grato di aver potuto segnare e aiutare la squadra. Ora continuiamo a lavorare”.APPROCCIO AL MONDIALE – “Credo sempre nella mia squadra. Abbiamo lavorato duramente con il mister e quindi sì me l’aspettavo”.MIGLIORATO – “Cerco sempre di migliorare in tutto. Sono fisicamente più forte, cerco di migliorare in tutto e in questo Tudor mi aiuta”.HAI SEMPRE CALCIATO COSI’ – “Sì, soprattutto in allenamento. Ma in partita c’è solo un tentativo ed è stato fantastico”.

IL PESO DELLA 10 – “E’ un onore indossare questo numero, ma sono io a giocare, non il numero alle mie spalle. Il peso della maglietta è lo stesso per tutti e voglio solo giocare. Non ci penso alla numero 10”.PIU’ VICINO ALLA PORTA – “A inizio stagione giocavo in una posizione diversa, ora sono più vicino alla porta. Se gioco a sinistra sono più lontano dalla porta”.TUDOR – “Sto giocando bene e ho il supporto dell’allenatore”.CARTELLINO ROSSO CON IL MONZA – “Se sono maturato? Non lo so. Sono con la mia famiglia, sono felice, in salute, spero rimanga tutto così che è la cosa più importante. Quando lavori duro e hai fiducia in quello che fai, tutto va per il verso giusto”.FAMIGLIA – “Le parole di Locatelli sulla mia famiglia? Vale lo stesso per lui. Un bravo ragazzo, posso parlare di tutto con lui. La mia famiglia è la cosa più importante della mia vita, sono sempre qui ad aiutarmi. Cerco di essere sempre felice e rispettoso, è quello che mi hanno insegnato”.IN COSA MIGLIORARE – “Posso migliorare in tutto, per questo gioco a calcio, non ci sono limiti”.MIGLIOR GIOCATORE DEL MONDO – “Non mi piace parlarne”.