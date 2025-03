Yildiz può rimanere fuori con la Fiorentina: come giocherebbe la Juve, l'idea di Thiago

AFP or licensors

Yildiz fuori in Fiorentina-Juventus?

Dopo un tracollo come quello dell, è inevitabile pensare ad alcuni cambiamenti nell'immediato. Thiago Motta dovrà capire come e quanto modificare la squadra che scenderà in campo contro la Fiorentina nel match in programma domenica. Dall'infermeria possono rientrare Savona, Rouhi e Conceicao anche se comunque difficilmente partiranno da titolari in ogni caso.Yildiz ha giocato il primo tempo con l'Atalanta prima di uscire all'intervallo lasciando spazio a Koopmeiners. Il classe 2005 non era al 100% e infatti nelle ore precedenti si ipotizzava anche la sua assenza. Niente di grave ma un virus che lo ha evidentemente condizionato nella prova all'Allianz Stadium, dove è stato tra i peggiori in campo.

Come può giocare la Juve con la Fiorentina

Anche per questo, le sue condizioni sono sotto i riflettori in questi giorni. Thiago potrebbe decidere di lasciarlo fuori come riferisce il Corriere dello Sport. In quel caso, sarebbe ballottaggio tra Koopmeiners e McKennie per chi ricoprirebbe la sua posizione. Uno dei due a destra e l'altro al centro; questa una delle soluzioni possibili per Fiorentina-Juventus.