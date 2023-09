Il giovane talento bianconero Kenan Yildiz è andato a segno nella gara giocata dalla Turchia U21, contro 'Irlanda, valida per le qualificazioni agli Europei U21. Non potevano mancare i complimenti della società bianconera, che ha scelto la via dei social per celebrarlo.'Kenan Yildiz in rete con la sua Turchia U21 nella sfida valida per le qualificazioni ad #EuroU21 contro l'Irlanda. Complimenti, Kenan!'.