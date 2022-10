#yildiz

KENAN YILDIZ

No more words, no more comments pic.twitter.com/rnDlwyFYLh — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) October 21, 2022

. Qualcuno dice: “Sono venuto qui per vederlo dal vivo, ne è valsa la pena”. Kenanha tirato fuori dal cappello una giocata stupefacente, che ricorda alla lontana la discesa dicontro il Parma. Ha fatto vedere a tutti il motivo per cui i top club lo hanno seguito dopo il divorzio con il Bayern Monaco, perché la Juventus ha affondato il colpo, perché Adidas ha puntato su di lui dall’età di 10 anni. È uno che la pressione non la sente, anzi, si esalta.. Uno di quei passaggi che aiutano a maturare, a prendere consapevolezza delle proprie forze. A Vinovo,ha riabbracciato un calciatore più determinante, ancora più forte di quanto già prima aveva fatto intravedere. L’impressione è di testimoniare l’esplosione di un talento generazionale. Ora, il grande dubbio: quanto potrà servire continuare a giocare in Under 19? I tempi sono giusti per il salto in Next Gen? Qualcuno, sempre nella tribunetta dell’Ale & Ricky di Vinovo azzarda: “”.