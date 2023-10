Dopo essere entrato nei minuti finali contro il Verona, Kenan Yildiz è sceso in campo con la Juve Next Gen, aiutando la squadra di Brambilla a superare l'Olbia 3-1. Questo il commento di Tuttosport in pagella per il classe 2005: "Vederlo giocare è come leggere una poesia, mangiare il piatto preferito o semplicemente ammirare un cielo stellato. Si diverte e fa divertire i suoi tifosi. Oggi ha confermato perché Allegri ha un debole per lui".