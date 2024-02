Vincenzointervistato da Sky Sport parla così di Kenan Yildiz."Su Yidiz avevo preso diverse informazioni prima di convocarlo in Nazionale, l'avevo visto nell'Under 23 della Juve, ero curioso di vederlo. Mi ha colpito dal primo momento, l'ho messo in campo subito con la Croazia: fu spavaldo, non arrogante, mi è piaciuto subito quel suo atteggiamento"."L'ho testato in un'amichevole con la Germania e ha risposto da grande giocatore. Ora gli serve l'ultimo step per diventare un campione; dipende da lui e dal percorso che farà. Nel primo controllo è tra i più bravi che ho visto, deve gestire i momenti della partita"."Gli auguro che possa avvicinarsi a quello che ha fatto Alex in carriera. Per me sinceramente è presto per fare paragoni".