"Che squadra, che vittoria", Kenan Yildiz festeggia il giorno dopo la vittoria della Juve contro il Verona. Il classe 2005 è entrato nel finale ed ha avuto anche una grande chance di segnare il gol dell'1-0. Yildiz sarà in campo anche oggi visto che è stato convocato da Brambilla per il match tra Juve Next Gen ed Olbia, in programma alle 14.