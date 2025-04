Yildiz idolo dei tifosi: il bel gesto prima della cena di squadra

Il gesto di Yildiz prima della cena di squadra

. Il giovane attaccante turco della Juventus , nell'arrivare alla cena con la squadra organizzata ieri sera presso il ristorante torinese di Leonardo Bonucci, si è intrattenuto per qualche istante con una donna che ha cercato di attirare la sua attenzione:, ha detto la tifosa bianconera al classe 2005, che si è fermato volentieri per scattare una foto ricordo con lei.Yildiz era insieme a Jonas Rouhi, ed è stato uno degli ultimi giocatori a presentarsi al locale scelto per il momento conviviale, dove comunque tutti gli ospiti sono arrivati uno dietro l'altro nell'arco di pochi minuti. Il gesto della donna nei suoi confronti è un chiaro segnale di quanto Kenan sia ormai una colonna e uno dei volti più rappresentativi della Juve attuale, in questa fase di ricostruzione che coincide anche con la ricerca di nuovi punti di riferimento, dentro e fuori dal campo. Con Igor Tudor che, infatti, sta facendo il possibile per rilanciarlo e valorizzarlo al meglio , anche in ottica futura.

Perché è stata organizzata la cena

Un'occasione, quella di ieri, che il tecnico croato ha ritenuto perfetta per consolidare il gruppo squadra, chiamato ad alzare il livello tecnico e mentale in queste sfide decisive che mettono in palio un traguardo davvero troppo importante per la Vecchia Signora: la qualificazione alla prossima Champions League, che passa dal quarto posto nella classifica di Serie A. Dopo la doppia seduta di allenamento, quindi, per la Juve è arrivato il momento di un po' di relax, ma nelle prossime ore riprenderà già alla Continassa la preparazione del big match di domenica sera contro la Roma.