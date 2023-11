Sono stati i giorni diSi può dire che è esplosa la "Yildizmania" nell'ambiente Juve anche se in realtà, c'era già tanto entusiasmo per il talento classe 2005. Da parte dei tifosi, che hanno grandi aspettative per Kenan, ma anche da parte della società e di Massimiliano Allegri.Due settimane fa l'ex Bayern Monaco è entrato ufficialmente a far parte della prima squadra, anche se non c'erano ormai dubbi su questo. Una crescita continua in allenamento e qualche spezzone di gara. Fin qui, Allegri gli ha concesso 36 minuti in campo (senza contare i recuperi). Un minutaggio che può aumentare domenica contro l'Inter.Viste le tante assenze e il momento di forma del classe 2005,riferisce Tuttosport. "Da seconda punta-trequartista che può agire anche da mezz’ala dotata di corsa e tantissima tecnica", Yildiz sembra già avere un arsenale completo e la magia con la nazionale non ha sorpreso né Allegri né i compagni, già testimoni delle qualità del ragazzo mostrate in allenamento. Piedi per terra ma anche la consapevolezza di poter dare tanto alla squadra e di non sentire la pressione dei grandi palcoscenici, riferisce il quotidiano. Toccherà ad Allegri gestirlo al meglio, con la piena fiducia del club che ha puntato su di lui con il rinnovo estivo fno al 2027.