Yildiz e Huijsen, amici e avversari. I retroscena da Vinovo e il passato alla Juventus

Juventus FC via Getty Images

Oltre il campo: complicità quotidiana

Un sogno a quattro mani, coltivato tra sorrisi e sacrifici. Perché si sa, ogni traguardo è più dolce se condiviso con qualcuno che ti somiglia. Così è nato il legame tra Deane Kenan, tra le mura di Vinovo, all’interno del settore giovanile della Juventus . Due talenti diversi ma affini, uniti dalla passione per il pallone e da un’amicizia autentica.Non solo compagni in campo, ma presenze fisse anche fuori. Era frequente vederli seduti insieme in tribuna, a tifare per i compagni o per la Juventus Women, tra risate e commenti tecnici. Momenti di relax che nascondevano però la stessa, identica ambizione: arrivare in alto. Un obiettivo che, oggi, li porta a sfidarsi in una delle grandi classiche europee: Juventus-Real Madrid , a Miami.

Primavera da protagonisti

Percorsi che si sfiorano

Avversari in campo, amici nella vita

Nella stagione 2022/23, sotto la guida di Paolo Montero, Huijsen e Yildiz sono stati il cuore della Juventus Primavera. Da lì, insieme hanno collezionato 33 presenze per un totale di 2.176 minuti. Un’intuizione felice dell’allora capo scout Matteo Tognozzi, che ha portato entrambi a Torino. I tifosi si accalcavano per vederli giocare, mentre gli osservatori già intuivano di avere davanti due futuri campioni.Mai insieme in Serie A, ma sempre l’uno sulle tracce dell’altro. Huijsen arriva nel 2021, Yildiz nel 2022. Dopo sei mesi, lo spagnolo vola in Next Gen, seguito dal turco nella stagione successiva. Entrambi promossi in prima squadra il 7 novembre 2023, ma a gennaio Huijsen parte in prestito alla Roma, per poi essere ceduto al Bournemouth, chiudendo il capitolo Juventus.Il 1° luglio, all’Hard Rock Stadium, si ritroveranno da avversari. Ma l’amicizia resta. «Siamo migliori amici, ci sentiamo spesso», ha detto Huijsen. E Yildiz? «Mi piacerebbe affrontarlo, ma voglio vincere». Alla Juve rimane il rimpianto per un talento perso… e la fortuna di avere ancora il numero 10 più brillante della nuova generazione.