Yildiz gioca Juventus-Verona? Cosa filtra sulla scelta di Thiago Motta

Yildiz titolare contro il Verona?

Tanta attesa per capire le scelte che farà Thiago Motta per Juventus-Verona. I bianconeri sono chiamati a reagire dopo la clamorosa sconfitta in Coppa italia e il post partita che ha fatto tanto rumore. Ci saranno alcuni cambi di formazione e i riflettori sono puntati anche sulla decisione che riguarda Kenan Yildiz. Il classe 2005 è partito fuori nell'ultima gara, subentrando nel secondo tempo. Torna tra i titolari?Yildiz rispetto alla prima parte di stagione è spesso partito fuori nelle ultime settimane. Una scelta tecnica di Motta che ha anche fatto discutere. Il talento turco è sceso in campo dal primo minuto solamente una volta nelle ultime quattro partite della Juventus. Contro il Verona però,. Ecco cosa filtra sulle scelte in attacco.

Juventus-Verona, chi gioca in attacco

Come centravanti agirà Kolo Muani mentre i dubbi sono sugli esterni offensivi. Francisco Conceicao è fuori per infortunio e questo fa sì che ci saranno due posti per tre giocatori. A contendersi la maglia sono appunto Yildiz, Nico Gonzalez e Mbangula. Thiago Motta sta valutando concretamente la possibilità di concedere un turno di riposo Nico Gonzalez, apparso in difficoltà nell'ultima gara. Il ballottaggio è con Mbangula visto che Yildiz dovrebbe tornare titolare.