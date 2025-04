Gazzetta - Yildiz, il rosso può innescare riflessioni sul futuro

Larischia seriamente di dover affrontare i due scontri diretti vitali per la stagione (e per il futuro) senza il proprio talento migliore: l'ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni, ma è più che probabile chevenga punito con (almeno) due giornate di squalifica per l'inutile gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco nel match di ieri contro il Monza, lasciando i suoi in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.Una reazione impulsiva e imperdonabile, tanto più nell'epoca del Var. Chissà, magari frutto di qualche screzio precedente con l'avversario, ma comunque assolutamente evitabile. La società, stando a quanto dichiarato nell'immediato post partita da Igor Tudor, non sanzionerà il giovane attaccante turco con una multa, ma il danno può essere notevole per la squadra bianconera.

Yildiz può lasciare la Juventus?



Yildiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 46

Minuti: 3.090

Goal: 8

Assist: 5

"Yildiz avrebbe dovuto contenersi, perché il risultato era al sicuro (già sul 2-0, ndr) e perché la squadra ha bisogno di lui per l’affollatissima volata del quarto posto. Una reazione impulsiva e imperdonabile, una gomitata inutile", analizza oggi La Gazzetta dello Sport, che poi lancia un importante tema: "Diciamola tutta: un episodio che può innescare delle riflessioni sul futuro bianconero di Yildiz".Ecco, il futuro di Yildiz. Che ad oggi è tutt'altro che certo, al di là di quanto successo ieri sera all'Allianz Stadium, perché è vero che il classe 2005 ha già detto alla società di voler restare in bianconero per contribuire al ritorno della Vecchia Signora ai fasti di un tempo, ma è altrettanto chiaro che, qualora alla Continassa arrivasse una super offerta, difficilmente la Juventus potrebbe alzare le barricate. Tanto più in caso di mancata qualificazione alla Champions League, obiettivo fondamentale per il bilancio bianconero. Che però ora, senza il gioiello nato a Ratisbona, può diventare molto più difficile da raggiungere…





