Yildiz al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Yildiz al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: A

Ruolo Mantra: A

Yildiz al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 15

Valutazione Mantra: 16

Tra i giocatori più richiesti in ottica Fantacalcio, Kenan Yildiz si prepara a diventare l'oggetto dei desideri dei fantallenatori in sede d'asta. Dopo una prima stagione nel corso della quale il gioiello turco ha fatto intravedere tutto il suo potenziale, sotto la guida tecnica di Thiago Motta ci si attende la definitiva consacrazione del classe 2005.Yildiz, salvo stravolgimenti che ad oggi sembrano alquanto inverosimili, sarà un titolare fisso della nuova Juventus targata Thiago Motta. All'interno del 4-2-3-1, l'ex attaccante del Bayern Monaco sembra destinato ad agire largo a sinistro nel tridente offensivo o in alternativa da rifinitore alle spalle dell'unica punta Vlahovic. Sulla sua centralità all'interno del progetto bianconero non vi è il minimo dubbio.Yildiz, all'interno del listone ufficiale pubblicato in data 31 luglio, è stato listato al Fantacalcio in qualità di attaccante, sia per quanto riguarda la versione Classic che quella Mantra.E' stata definita anche il valore iniziale di Kenan Yildiz al Fantacalcio, ovvero il prezzo base al quale sarà possibile ingaggiarlo.