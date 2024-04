Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, la Juventus ha subito ripreso gli allenamenti per affrontare al meglio il derby della Mole contro il Torino. I bianconeri si stanno preparando intensamente per questa importante sfida, programmata per sabato prossimo alle ore 18. L'incontro è atteso con grande interesse dai tifosi, poiché rappresenta non solo una sfida calcistica stracittadina, ma anche una prova di carattere e determinazione per entrambe le squadre. L'allenatore e i giocatori sono concentrati sull'obiettivo di ottenere un risultato positivo e consolidare la propria posizione in classifica.