Yildiz, il rosso può costare due giornate! Il turco salterebbe Bologna e Lazio

Un rosso diretto che può cambiare le sorti di una partita - per quanto lasia già avanti di due goal - ma pure quelle di un'iintera stagione. Perché in fin dei conti si sta parlando di un giocatore sempre in grado, potenzialmente, di fare la differenza.è stato espulso nel finale del primo tempo del match contro il Monza, e per la squadra di Igor Tudor può essere un problema non da poco. All'origine della scelta dell'arbitro - che pare assolutamente corretta, anche perché l'episodio è stato rivisto al Var - c'è infatti una, nello specifico un fallo di reazione del giovane attaccante turco, che ha colpito con una gomitata l'avversario Alessandro Bianco.

Cosa rischia Yildiz

Quando il rosso diretto porta a due giornate di squalifica

Tre giornate di squalifica per rosso diretto

Il provvedimento preso nei confronti di Yildiz, però, potrebbe condizionare la Juventus non solo per la gara di oggi all'Allianz Stadium, ma pure oltre: il classe 2005, infatti, rischia(o almeno solitamente accade così per episodi di questo tipo), pertanto salterebbe proprio i due scontri diretti con Bologna e Lazio, fondamentali nella corsa al quarto posto . A questo punto non resta che attendere la decisione ufficiale del Giudice sportivo, che arriverà probabilmente nei prossimi giorni. Non può essere esclusa del tutto ad oggi, seppur improbabile, l'ipotesi di una sola giornata di stop, che comunque è già certa per via dell'espulsione.Sembrano esserci pochi dubbi, comunque, su ciò che attende Yildiz. L'articolo 39 del codice FIGC evidenzia infatti che i calciatori puniti con, espulsi o meno, siano quelli. Due giornate di squalifica o uno stop a tempo determinato possono anche arrivare "in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".La condotta violenta può portare addirittura, come evidenzia l'articolo numero 38 del codice FIGC: "I calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squali fica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squali fica per cinque giornate o a tempo determinato".