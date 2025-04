Yildiz era già stato espulso in carriera?

AFP via Getty Images

Yildiz era già stato espulso?

è proprio il ragazzo dei record e dei primati, per una volta anche per un episodio negativo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, il giovane attaccante turco dellache domenica è stato espulso nel match contro il Monza per una gomitata ad Alessandro Bianco - che probabilmente gli costerà almeno due giornate di squalifica - non aveva mai ricevuto un cartellino rosso nella sua pur giovane carriera: né con la prima squadra bianconera (78 presenze tra Serie A e Coppe) né a livello giovanile o con la Nazionale.

Anche in Germania non si trova traccia di episodi simili, nemmeno ai tempi del vivaio del Bayern Monaco. Una "lezione" importante per Kenan, che ieri si è scusato anche pubblicamente per la sciocchezza commessa, con un messaggio a cuore aperto condiviso sui social, e si è poi presentato alla Continassa per lavorare, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Igor Tudor. Secondo quanto prevede il regolamento interno della Juventus, Yildiz verrà inoltre multato a causa del suo gesto, e come sempre l'importo verrà destinato ad opere benefiche.