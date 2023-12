"A livello mentale è più grande di quello che è. Ieri quando si è fermato Chiesa ho messo subito lui tra i titolari perché ne è il sostituto naturale", le parole di Massimiliano Allegri per Kenan Yildiz dopo la partita contro il Frosinone. Una comunicazione "opposta" rispetto a quella per Dusan Vlahovic, visto che nel caso dell'attaccante serbo, il tecnico ci tiene spesso a ricordare che è "ancora giovane" nonostante i quasi 24 anni e che deve trovare equilibrio mentale prima di tutto. Come se appunto, nonostante il turco sia più giovane, abbia già maggior tenuta a livello mentale.