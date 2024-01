Yildiz che canta l’inno della juve pic.twitter.com/uElaAILZS1 — (@vvndrxlst) January 11, 2024

Un vero, grande, infinito amore. Anzi: una storia di un grande amore.Il turco, autore della quarta delle quattro reti rifilate a Di Francesco, ha stregato nuovamente i suoi tifosi in una partita fatta di tante buone cose e di una strepitosa: gol al volo di 'bicicletta' e sì, pubblico che gli ha tributato prima un boato e poi la standing ovation. Segno proprio di quel 'grande amore', per il quale Kenan Yildiz ha rifiutato tutte le avances , portando la Juventus a una decisione chiara sul futuro: è incedibile.Intanto, sui social tutti impazziti: per il gesto, per i gol, per il canto a squarciagola. I commenti? Fanno sognare in grande: date un'occhiata qui in basso.