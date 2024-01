Questa sera torna OR LIVE: siamo in diretta nel post partita, dalle 23, con Marcello Chirico e Antonio Romano. Dall'Allianz Stadium, Cristiano Corbo: raccontiamo Juve-Sassuolo.

diede adel nove e mezzo, poi venne, altro nove e mezzo, quindi, ancora troppo poco 10 secondo il francese. Non erano pagelle ma il riferimento all’area di competenza: bene o male tre attaccanti mentre il vero dieci è a tutto campo, come giocava lui. Naturalmente l’ambiguità è il segreto dell’ironia. Michel si è fatto metro, misura dei fantasisti bianconeri che gli sono succeduti. L’eccezione forse, guarda caso suo connazionale: era il più 10 di tutti anche se portava il 21. E oggi? A che punto siamo con la dinastia di Le Roi? Qualcuno dice. Presto o no, è il suo stesso agente a parlarne in questi termini. Ma la Juve di Allegri si è ricostruita senza trequartista, e attualmente gioca col 3-5-2. Semmai dunque bisogna chiedersi. E senza indugiare troppo sulla formula sardonica del “nove e mezzo”, potremmo anche domandarci se questosarebbe in grado di sostenere un cambio di modulo, ossia un passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1, Allegri permettendo.