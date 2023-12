Il talento abbonda in casa Juve,ma potrebbe tornarci. Potrebbe, appunto, perché l'argentino sta illuminando con la maglia del Frosinone e ha attirato l'attenzione di più club. La Juve sembra poter puntare sul turco, con forza. Sfruttando la scia dell'exploit argentino per monetizzare, riferisce calciomercato.com. Sabato si affronteranno in campo Soulé e Yildiz, con Matias sicuramente titolare mentre Kenan candidato ad entrare nel secondo tempo. Intanto, c'è già un possibile intreccio di mercato tra i due...