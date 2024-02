Vota il sondaggio su Yildiz e la numero 10

"Aspetterei un annetto per capire la crescita, ma per quello che ha fatto vedere fin da bambino... ecco, il suo idolo è Del Piero". Non è un parere unanime, ma la direzione è proprio questa: molti tifosi darebbero la numero 10 a Kenan Yildiz nella prossima stagione. A testimoniarlo, l'ultimo reel pubblicato sui social de IlBianconero. "Deve ancora dimostrare di fare bene in campo, qualche gol in più lo potrebbe aiutare", aggiunge un tifoso. E c'è chi è preoccupato del possibile addio, precoce: "L'importante è che poi continui a onorare la maglia, a differenza di chi è andato via molto presto".Insomma: gli interrogativi sono rimasti, ma la sensazione resta quella di trovarsi di fronte a un talento di rara bellezza e importanza.