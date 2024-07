Juventus, quando rientreranno gli ultimi nazionali

La Juventus domani si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. La squadra, dopo due giorni di risoso, tornerà ad allenarsi a Torino. Thiago Motta a partire dalla prossima settimana potrà contare su tutta la rosa. Rientreranno infatti gli ultimi giocatori che erano ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali.Douglas Luiz, Bremer, Danilo e Yildiz; mancano solo loro quattro e poi Thiago Motta potrà contare su tutta la rosa. I tre brasiliani e il turco si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. In particolare, come riferisce Tuttosport. è stata fissata la data in cui si rivedranno alla Continassa, ovvero martedì 30 luglio. Ormai ci siamo.