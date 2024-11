Kenan, a DAZN, parla così poco prima di Udinese-Juventus."Sono molto contento di iniziare di nuovo. Siamo giocatori di alto livello, possiamo giocare 90 o 60, 30 minuti, dobbiamo dare il massimo in ogni circostanza"."L'ultima partita è stata diversa, abbiamo fatto bene, ma l'Udinese è una preparazione differente. Vedremo che tipo di partita sarà"."Sono contento di giocare dove mi metterà l'allenatore. Oggi gioco in questa posizione, per tutto il resto poi vedremo".