Il valore più alto mai avuto da? Proprio questo qui, questo di oggi, frutto della giocata meravigliosa di Frosinone e di una prospettiva di ampissimo minutaggio. L'attaccante turco della Juventus, appena 18 anni, ha già visto il suo prezzo schizzare alle stelle. E se è vero che il costo di un giocatore lo fa il mercato, c'è chi - come Transfermarkt - prova a dare un valore oggettivo ai calciatori.Al momento Kenan ha collezionato 14 presenze tra i professionisti. In questa stagione si è diviso allo stesso modo tra Next Gen e prima squadra, per ognuna ha giocato sette partite, andando a segno una volta in Serie A e due volte in Serie C. Ecco: tutto è partito quest'estate, quando h aterminato l'annata a metà tra professionisti e primavera, avanzando di categoria e restando a metà tra terza e prima serie italiana. A fine giugno il suo valore era di 1 milione di euro, oggi è a quota 10.Diverso, chiaramente, sarebbe il prezzo se dovesse essere sul mercato. Considerata la forte attenzione sul ragazzo, Yildiz potrebbe partire (sempre teoricamente) per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un po' com'è stato per Kingsley Coman: una manciata di presenze nella prima Juventus di Allegri e poi l'addio, in direzione Bayern Monaco. Qualcuno parlò di grande affare...