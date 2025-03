Yildiz convocato per Juventus-Atalanta: l'elenco completo

I convocati di Thiago Motta per Juventus-Atalanta



Portieri:

1 Perin

23 Pinsoglio

29 Di Gregorio



Difensori:

2 Alberto

4 Gatti

6 Kelly

15 Kalulu

22 Weah

27 Cambiaso



Centrocampisti:

5 Locatelli

8 Koopmeiners

12 Veiga

16 McKennie

19 Thuram



Attaccanti:

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

20 Kolo Muani

51 Mbangula

L'Allianz Stadium si prepara ad accogliere il match tra, valido per la 28ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45 di questa sera.Di seguito, l'elenco dei convocati scelti da Thiago Motta per la sfida contro la squadra bergamasca.