La Juventus si prepara al big match di domani sera contro la Roma e Massimiliano Allegri sta pensando a quelle che potrebbero essere le ultime mosse di formazione. Non è da escludere che si possa rivedere in campo dal primo minuto Kenan Yildiz, che dopo la rete realizzata contro il Frosinone, ora si candida per una maglia da titolare.MAGIA - Nel frattempo però, il talento turco continua ad incantare e lo ha fatto anche nella seduta odierna di allenamento, dove ha realizzato un gol colpendo il pallone di tacco al volo e lasciando tutti i presenti a bocca aperta. Di seguito il video postato sui canali social dalla Juve.