Yildiz a rischio per Parma-Juventus: le opzioni per sostituirlo, Kolo Muani e Conceicao scalpitano

Le condizioni di Yildiz

Più passano i giorni, più diminuiscono le possibilità di averlo a disposizione, soprattutto per l'undici titolare. Anche questa mattina, durante l'allenamento aperto alla Continassa non è riuscito a tornare in gruppo per lavorare con lain vista della trasferta di lunedì a, limitandosi a seguire un programma differenziato che dunque mette in dubbio la sua presenza per la gara del giorno di Pasquetta.A fermare il giovane attaccante turco una botta alla coscia rimediata nei giorni scorsi sempre in allenamento, che inizialmente sembrava non preoccupare. In questo senso la situazione non è cambiata, tanto che il classe 2005 non ha nemmeno effettuato esami particolari al JMedical, ma in questa delicata fase di stagione il club non intende correre alcun rischio, motivo per cui Igor Tudor manderà in campo solo i giocatori al meglio, anche per scongiurare il pericolo di ulteriori infortuni.

Chi può sostituire Yildiz

L'opzione tridente

Il ruolo di McKennie

Il confronto tra Kolo Muani e Conceicao





Kolo Muani-Juventus, i numeri

Presenze: 13

Minuti: 929

Goal: 5

Assist: 2

Conceicao-Juventus, i numeri

Presenze: 32

Minuti: 1.779

Goal: 5

Assist: 5

Ma chi potrebbe sostituire Yildiz, in caso di forfait per la 33^ giornata di Serie A? Le riflessioni sono ancora in corso - e il tempo non manca -, ma è naturale che i riflettori finiscano per accendersi su, due giocatori che finora non hanno trovato spazio con il successore di Thiago Motta. Il portoghese - mai titolare con Tudor - potrebbe quindi essere schierato come trequartista insieme a uno tra Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez (con quest'ultimo favorito, avendo l'olandese lavorato a parte anche oggi per via del problema al tendine d'Achille accusato nei giorni scorsi), dietro all'unico attaccanteNel caso in cui dovesse invece dare fiducia a Kolo Muani, Tudor potrebbe cambiare sistema di gioco per la prima volta: il francese partirebbe insieme al serbo con un solo trequartista alle spalle, dando così vita al tridente di cui si è parlato anche nei giorni scorsi. Un'ipotesi da non escludere, anche se finora il tecnico croato è stato abbastanza conservativo, facendo presto dimenticare i tempi in cui la formazione bianconera aveva pochissime certezze e continuava a cambiare di partita in partita, con il risultato che diversi giocatori finivano poi per essere posizionati fuori ruolo e non rendevano al meglio.Ecco, sicuramente Tudor non ha intenzione di tornare al passato, ma non per questo esclude di tentare una nuova strada, anche solo per necessità. Da considerare, poi, che nelle valutazioni sull'undici titolare potrebbe rientrare anche, che a differenza di Koopmeiners e Yildiz ha recuperato dal suo problema fisico (un semplice affaticamento) ed è quindi pronto a rimettersi a disposizione, ovunque servisse (niente di nuovo per lui, insomma). Intanto, sia Kolo Muani che Conceicao scalpitano: questo rush finale di stagione, del resto, può cambiare il futuro di entrambi.Quale potrebbe essere la soluzione migliore, dunque, per sostituire Yildiz? Proviamo a fare un rapido confronto tra Kolo Muani e Conceicao, basandoci sui numeri.





