Yildiz chiede scusa dopo l'espulsione in Juventus-Monza: il gesto

Yildiz chiede scusa dopo l'espulsione

Un'e norme ingenuità quella commessa da Kenan Yildiz nel finale di primo tempo dia; il classe 2005 turco si è fatto espellere dopo aver colpito con il gomito Bianco a palla lontana. Un episodio che è costato il cartellino rosso al numero 10 della Juventus quando la partita era già in discesa sul risultato di 2-0 grazie ai goal di Nico Gonzalez e Kolo Muani.Inizialmente il direttore di gara non era intervenuto, poi dopo aver rivisto al monitor il colpo di Yildiz ha deciso di estrarre il rosso con Kenan che ha lasciato per tutto il secondo tempo la propria squadra in inferiorità numericaper quanto accaduto. Il 10 bianconero è consapevole che quest'ingenuità potrebbe costare caro alla Juventus visto che sarà assente nello scontro diretto con il Bologna ma r ischia anche di saltare la sfida contro la Lazio.

Proprio di questo episodio ha parlato anchedopo la partita cercando di difendere il compagno: "Non l'ha fatto apposta secondo me, è un bravo ragazzo, mi dispiace".