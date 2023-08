Come racconta Gazzetta, la Juve ha scommesso suun anno fa, strappandolo alle giovanili del Bayern Monaco e battendo la concorrenza di Barcellona, Benfica e club turchi. Un investimento per il futuro, che però sta bruciando le tappe nel presente. Kenan è il più giovane esordiente delle prime due giornate di Serie A ed è addirittura in odore di convocazione con la Turchia per le prossime due gare di qualificazione all’Europeo, dopo essere diventato un punto fermo della selezione Under 21, con cui ha debuttato ancora minorenne.