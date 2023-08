Laha dimostrato la sua potenza in campo strapazzando la Pro Vercelli in un test amichevole che serve come preparazione all'inizio del campionato. I bianconeri hanno dominato la partita con un risultato finale di 7-2, dimostrando la loro superiorità grazie a una prestazione eccezionale.I giovani talenti della Juventus hanno fatto bella mostra di sé, mettendo a segno un totale di sette gol. La doppietta di Mbangula e, insieme alle reti di Cerri, Muharemovic e Da Graca, hanno contribuito in modo significativo al punteggio a favore dei bianconeri. Questi risultati positivi in amichevole rappresentano un segno promettente per la stagione imminente, suggerendo che la squadra è ben preparata per affrontare le sfide che verranno.