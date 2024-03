Dove ha giocato Yildiz?



Allegri può schierarlo in questo ruolo?

La Juventus si trova di fronte a una situazione delicata in attacco, consqualificato einfortunato, lasciandocome unica opzione disponibile nel ruolo di prima punta.Tuttavia, la sua recente assenza dai campi per tre mesi potrebbe sollevare dei dubbi sulla sua capacità di giocare per l'intera durata della partita. In questa situazione, un'idea interessante potrebbe derivare dall'Austria, dove il CTha schierato Kenan Yildiz nel ruolo di centravanti per la Turchia. Yildiz, un talento diciottenne ex Bayern Munich, è stato originariamente considerato come mezzala ma ha dimostrato doti naturali da trequartista e attaccante durante la sua esperienza con la Primavera., dimostrando di avere un notevole fiuto del gol e abilità nel ruolo di attaccante.Questa soluzione potrebbe richiamare alla mente la mossa di Allegri due anni fa, quando ha schierato Chiesa come centravanti in un'occasione di emergenza contro il Chelsea. Anche se non sembra probabile che Yildiz inizi la partita, considerando la presenza di Kean,durante il match, specialmente se Kean non è ancora al massimo della forma dopo il suo lungo stop.Utilizzare Yildiz in questa posizione potrebbe essere una carta tattica inaspettata, ma non del tutto inedita, per Allegri e la Juventus.