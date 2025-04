Yildiz c'è ma può giocare titolare contro il Parma? La situazione

Yildiz in panchina o titolare con il Parma?

Già a due giorni dafiltrava ottimismo sulla presenza de infatti il classe 2005 turco è convocato per il match in programma domani sera. Si attendeva il responso del campo nell'allenamento odierno che è stato positivo e dopo aver già lavorato in parte con il gruppo ieri, Yildiz è tornato a completa disposizione della squadra. Niente da fare invece perGrandi notizie quindi per Yildiz e la Juve visto il momento di forma che sta vivendo il giocatore, reduce da due goal nelle ultime tre partite. Alla fine quindi, nel reparto offensivo,Certo di una magliaal centro dell'attacco e ha molte chance di giocare da trequartista anche Nico Gonzalez. La domanda però è come il tecnico gestirà Yildiz.

L'ex Bayern Monaco è tornato ad allenarsi con la squadra tra ieri ed oggi anche se non ha perso molti allenamenti. Lo stop c'è stato a metà settimana, mercoledì.. In più, non trattandosi di un problema muscolare ma solo di un trauma contusivo, non c'è neanche il rischio di una ricaduta. Aspetti che quindi favoriscono un suo impiego.Dal primo minuto?, visto che di alternative ne ha (chi giocherebbe al suo posto). Non è escluso del tutto che alla fine il tecnico scelga di lanciarlo comunque titolare ma lo scenario più concreto è vedere Yildiz a partita in corso. Intanto già averlo a disposizione non è un aspetto da poco per la Juventus.