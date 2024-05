I numeri stagionali del turco

Un futuro che parla bianconero per il ragazzo

Kenan Yildiz e i lampi di classe. Dal gol contro il Frosinone in campionato con un trucco di magia alla serpentina contro la Salernitana in Coppa Italia fino all'acrobazia nuovamente contro i ciociari nella coppa nazionale. Lampi che hanno illuminato gli occhi. Poi il minutaggio è calato, col giocatore che si è accontentato di subentrare a gara in corso. Come ieri sera, ancora una volta da subentrato, ma decisivo . Un recupero palla e un tiro potente e velenoso, con l'esultanza di delpierana memoria. Lui aspettava quel gol, così come tutto l'ambiente. E quel 3-3 che porta la sua firma assume i contorni di una "breve" rinascita, oltre ad una seria presa di coscienza in casa Juventus. Il futuro parla Yildiz.Rimasto all'ovile fin da settembre, Massimiliano Allegri ha lanciato il talento ex Bayern Monaco nella prima di campionato contro l'Udinese (0-3). Viene utilizzato col contagocce fino a dicembre, racimolando trentotto minuti di gioco. Poi l'inizio col botto contro il Frosinone, alla prima da titolare con il gol del vantaggio che ha portato la sua firma. Il minutaggio da lì è cresciuto esponenzialmente, anche se dopo quel mese è tornato a giocare più da subentrante che da titolare. Eppure al suo ingresso in campo si percepiva la sensazione che la Juventus potesse diventare pericolosa da un momento all'altro. Come ieri sera, quando da subentrato ha sparso qualità e quantità lungo la trequarti . Sopratutto in occasione della sua rete, dove ha recuperato palla, si è lanciato in solitaria col pallone incollato e trovando infine il corridoio giusto col piede destro (quello debole). Quattro gol tra campionato e Coppa Italia, a cui si aggiunge un assist. Per essere alla prima stagione va bene così.La Juventus ha già blindato il giocatore. Le qualità del ragazzo sono troppo evidenti e lasciarlo andare sarebbe un errore. Yildiz ha già mandato messaggi d'amore per la Juventus e Madama vuole investire su di lui per tornare ai vertici. Si aspetta solo l'ufficialità sul rinnovo del contratto, con adeguamento dell'ingaggio. Non è finita qui, perché l'ex Bayern Monaco, arrivato a parametro zero dai bavaresi, sembra molto vicino a vestire la maglia numero 10 , quella di Alessandro Del Piero. Un'investitura sull'immediato presente e sul futuro della Juventus.