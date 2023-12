Prima partita da titolare con la Nazionale della Turchia, subito gol. E che gol. Prima partita da titolare con la Juve, subito gol. E che gol. L'esultanza poi, sempre la stessa, con la linguaccia alla Del Piero e le braccia larghe. Insomma, come prime volte, non c'è proprio male, difficile valutarle diversamente da quelle tipiche di un predestinato. Quello che Kenan Yildiz sembra davvero, almeno così la pensa chiunque abbia avuto a che fare con lui. Compresa la Juve al suo gran completo. E forse non è un caso che il suo grande giorno in bianconero sia arrivato proprio in occasione dell'incrocio diretto con Matias Soulé, l'altro talento di proprietà Juve di cui parlano tutti in questo momento. Buona la prestazione dell'argentino, non determinate. Ma non è per questo se una decisione chiara è già stata presa in casa Juve: tra Yildiz e Soulé, su uno si punterà forte in campo e grazie all'altro si cercherà una ricchissima plusvalenza totale.Scopri tutto in gallery