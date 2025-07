Gazzetta - Yildiz, 'lusinghe' di Bayern Monaco e Barcellona: la posizione della Juventus

Bayern Monaco e Barcellona su Yildiz

Nel calciomercato le insidie sono sempre dietro l'angolo. E possono far paura, soprattutto se si chiamano. In questo caso, però, laha le idee chiarissime:. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sono reali le lusinghe dei due top club europei verso il giovane numero 10 bianconero, la cui valutazione sfiora ormai i 100 milioni di euro dopo una stagione (e un Mondiale per Club) da protagonista assoluto.Nello specifico, secondo il quotidiano, la società tedesca ha iniziato ad accarezzare l'idea di fare un po' come il Manchester United con Paul Pogba - riportato in Premier League a suon di milioni dopo che la Juve era riuscita a strapparlo a parametro zero - e di sfruttare il classe 2005 per occupare lo spazio lasciato vuoto dall'altrettanto promettente fantasista Jamal Musiala, costretto ai box da un infortunio almeno fino a Natale. Quella catalana, invece, è arrivata a pensare a Yildiz dopo essere rimasta a bocca asciutta nella trattativa per Nico Williams con l'Athletic Bilbao, valutando persino di offrire alla Juventus come contropartita tecnica il centrale, corteggiato già a gennaio.

L'appuntamento per il rinnovo

La posizione della Juventus

Lusinghe che però, come detto, non cambiano la posizione dei bianconeri, sempre più convinti di voler puntare su Kenan per un progetto a lungo termine che (ri)partirà dal, per il quale la prossima settimana è in programma un appuntamento con la famiglia del giocatore. L'ingaggio del classe 2005 dovrebbe essere pressoché raddoppiato a oltre 2 milioni di euro netti di base, che potrebbero sfiorare i 3 con i bonus.Cifre che andranno limate qua e là, ma ciò che conta per la Juventus è sgomberare il campo da ogni possibile dubbio e mettere in chiaro le cose con chiunque provi solo ad avvicinarsi al suo numero 10: Yildiz non è in vendita, Yildiz è il presente e il futuro della Vecchia Signora. Una posizione, questa, condivisa anche con lo stesso giocatore, che vuole crescere e vincere in bianconero da protagonista, sulle tracce del suo idolo di sempre Alex Del Piero.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui