Yildiz alla Rai: 'Vlahovic mi ha ringraziato, è troppo forte'

Ancheha parlato ai microfoni della Rai, nel corso de La Domenica Sportiva, per commentare la vittoria dellacontro l'Udinese.– "Questa vittoria è molto importante, la Champions League è sempre il nostro obiettivo e per la storia della Juventus noi vogliamo vincere sempre. Come ho vissuto queste due giornate fuori dal campo per la squalifica? Mi dispiace molto perché non avrei mai voluto fare questo gesto: non era mia intenzione. Voglio ancora chiedere scusa alla squadra e ai tifosi ma devo guardare avanti e sono positivo".

– "Obiettivo Champions più vicino? Sì certo ma non è finita, adesso dobbiamo lottare fino alla fine e pensiamo alla prossima. Vlahovic? Lui mi ha ringraziato ma questo è il suo goal, la sua qualità, ed è troppo forte. Sono molto contento che abbia segnato".