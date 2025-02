Yildiz alla Rai: 'Contro il Cagliari si doveva vincere' poi torna sul ruolo in campo

AFP via Getty Images

Il numero 10 della Juventus Kenandopo la sfida di ieri contro il Cagliari ha parlato ai microfoni della Rai. Le sue parole:"Questa era una partita da vincere e noi lo sapevamo. Era una gara difficile perché il Cagliari è molto forte un casa quindi il risultato è importante. Tante panchine? Voglio sempre giocare e penso che tutti lo notino che voglio giocare ma è una decisione dell’allenatore, io la rispetto e lavorerò sempre al massimo e continuerò a farlo ma lui ha la decisione finale"."Si discute sempre della tua posizione in campo? Ad essere onesto non mi interessa, io gioco dove vuole il mister e provo a dare il massimo per la squadra. Vlahovic a segno dopo un periodo difficile? Stiamo parlando sempre di una decisione del mister chi deve giocare ma sono molto orgoglioso di Dusan, è un giocatore fantastico e sono felice che abbia segnato".