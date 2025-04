Yildiz a rischio per Parma-Juventus: le sue condizioni

AFP or licensors

L'infortunio di Yildiz

Stando a Sky Sport,rischia davvero di saltare la trasferta della Juventus a Parma. La botta alla coscia rimediata questa mattina in allenamento , infatti, potrebbe costringere l'attaccante turco classe 2005 a osservare un po' di riposo nei prossimi giorni, impedendogli di lavorare regolarmente sul campo con il resto della squadra e dunque di essere convocato per la sfida valida per la 33^ giornata di Serie A.Di per sé il problema fisico non desta particolare preoccupazione, tanto che al momento non sono nemmeno stati programmati esami strumentali per il giocatore, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno dopo giorno per capirne l'evoluzione ed eventualmente mettere Igor Tudor nelle condizioni di trovare un'alternativa per l'undici titolare. Yildiz, che ha già messo a segno due goal nelle prime tre partite del tecnico croato sulla panchina della Juve, giocherebbe con tutta probabilità dal primo minuto a Parma, qualora fosse al meglio della forma. La speranza, dunque, è quello di recuperarlo al 100%, senza comunque correre rischi di nessun tipo.



Yildiz-Juventus, i numeri della stagione