Juventus-Manchester City: le parole di Yildiz a Prime

"Una grande partita contro il Manchester City", cosìcommenta il match che giocherà la Juventus all'Allianz Stadium. Il classe 2005 turco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video in vista della sfida di Champions League."Non è solo una questione di numero ma devo essere io a fare la differenza, farò il massimo per aiutare la squadra sperando che possa andare bene. E' una soddisfazione enorme vestire questa maglia, spero di continuare a fare meglio e dare il massimo per la mia squadra."UN SOGNO - "Giocare la Champions è un sogno diventato realtà, giocare queste partite, sentire quell'inno...sono davvero grato per questo.""L'obiettivo è vincere la prossima partita. Sul lungo periodo? Speriamo, non voglio parlarne adesso, quello lo vedremo più avanti"