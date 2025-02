Yeremay, emissari della Juventus in Spagna: cosa filtra

Getty Images

Come racconta Tuttosport, tranon c'è in vista solo una sfida sul campo - quella di domani nel match valido per la 24^ giornata di Serie A - ma anche sul mercato: entrambi i club, infatti, hanno messo nel mirino il giovane spagnolo, ala sinistra classe 2002 che si sta mettendo in mostra nel(per lui 8 goal e 3 assist in questa stagione). Non è passata inosservata, a questo proposito, la presenza di emissari bianconeri nelle scorse settimane al Riazor di La Coruna, lì dove di recente il club galiziano ha fatto muro di fronte a ogni offerta - compresa quella dei lariani da 15 milioni di euro - rinnovando il contratto a Yeremay fino al 2030 e, soprattutto, togliendo dal suo contratto l'abbordabile clausola rescissoria da 20 milioni, una mossa finalizzata a una possibile asta al rialzo in estate.