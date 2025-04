Xhaka, Kimmich e... uno juventino! Il numero sui passaggi in verticale

Getty Images

Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, molte cose sono già cambiate e altre ancora sono destinate a cambiare. Il tecnico croato ha introdotto un calcio più diretto, con pressing alto sui portatori di palla, verticalizzazioni più frequenti e costruzioni rapide: un’impostazione che riduce l’importanza del possesso prolungato e aumenta il valore dei passaggi decisivi, quelli capaci di fare realmente la differenza.In questo nuovo contesto, il compito di Manuel Locatelli si trasforma radicalmente. La sua qualità non è più legata alla quantità di palloni giocati, ma alla capacità di incidere nei momenti chiave. Per fortuna di Tudor, il centrocampista classe ’98 non parte da zero. Anzi, è già tra i migliori in Europa in una delle statistiche più care ai tecnici moderni: i passaggi "line breaking", quelli in grado di superare una o più linee di pressione avversaria. Nei cinque top campionati europei, solo Granit

Tudor chiede a Locatelli più coraggio, più rapidità mentale e maggiore verticalità. Vuole che sia lui a innescare la corsa degli attaccanti quando le difese avversarie non hanno ancora avuto il tempo di posizionarsi, sfruttando l’impreparazione avversaria e l’intensità della nuova Juventus. La transizione da uomo d’ordine a uomo di rottura è già in atto, ma ora deve accelerare. In poche settimane, Manuel è chiamato a compiere un’evoluzione tattica cruciale per il futuro bianconero: da metronomo a regista offensivo, sempre più protagonista nel nuovo copione disegnato da Tudor. Ciak, si gira: il nuovo Locatelli è pronto per la scena.