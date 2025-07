Xhaka-Juventus, parla il ds del Bayer Leverkusen: 'Ci sono interessi ma...'

Getty Images

Xhaka-Juventus, le parole del ds del Bayer Leverkusen

, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni della Bild parlando anche della situazione di, esperto centrocampista che nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Juventus : "C'è interesse, ma finora nulla di concreto. Siamo in una fase in cui stiamo completando la rosa, è ovvio. Granit gioca un ruolo importante in questo processo, quindi non sarà una questione che si trascinerà per tutta la finestra di mercato", le sue dichiarazioni.

Stando alle ultime notizie, Xhaka è finito nel mirino di diversi club, anche italiani, ma quello che si è mosso con maggiore decisione sembra essere il Neom SC dall'Arabia Saudita. Una situazione non semplicissima per la Juve, che sicuramente ha valutato il suo profilo ma senza muoversi con decisione per approfondire la possibile pista di mercato. Si attendono sviluppi, anche sulla base delle ultime dichiarazioni del ds del Bayer Leverkusen.