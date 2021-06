Granit Xhaka di Endorse Coca Cola pic.twitter.com/FAkIgaLePU — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) June 28, 2021

Dal 'ban' al booster. La Coca-Cola ancora protagonista di EURO2020 e non solo per motivi di sponsor. Come mostrato dalle telecamere di ieri,, capitano della Svizzera, ha preso una bottiglia piccola e se l'è letteralmente scolata. Il tutto, poco prima della lotteria dei calci di rigore! Non si era mai visto che un giocatore, invece della solita acqua o della bustina di sali minerali, alla fine si dissetasse con una bibita gassata. Il risultato ha dato ragione a Xhaka, anche se non l'abbiamo visto calciare il rigore. Sommer è arrivato prima di lui...