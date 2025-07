Xhaka alla Juventus? La possibile offerta

47 minuti fa



La Juventus con buone probabilità nel corso di questa sessione estiva di calciomercato si separerà dal centrocampista brasiliano ex Aston Villa Douglas Luiz. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora è al lavoro per arrivare ad un sostituto per il centrocampista brasiliano. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 del Bayer Leverkusen. La Juventus sarebbe pronta a presentare la prima offerta, una cifra tra i 13 ed i 15 milioni di euro che sarebbero il valore di mercato del centrocampista. Le parti sono al lavoro.