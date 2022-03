Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato così di Haaland: "Se ho incontrato Haaland? Non lo sapevo. Di sicuro per un calciatore è sempre un buon momento per scegliere il Barcellona. Da quando sono qui nessun calciatore ha mai detto di no a questo club. I rinnovi di Gabi e Araujo? Sono giocatori importanti per il presente e per il futuro. La dirigenza sta lavorando con i loro agenti per trovare un accordo. Serve tempo. Speriamo che tutto vada bene sia per il Barcellona che per i giocatori".