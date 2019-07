Xavi Simons alimenta la guerra fra Paris Saint-Germain e Barcellona. Un nuovo talento al centro della bagarre tra i due club, un profilo che piaceva anche alla Juventus, parecchio. Classe 2003, dopo tanti anni al Barça da protagonista, tanto da arrivare già a 2 milioni di follower, andrà al Psg. Assistito di Mino Raiola è un predestinato e firmerà un contratto fino al 2022 da più di 200 mila euro.



Ha salutato così: “Oggi è un giorno molto complicato per me, perché a nessuno piace salutare. E men che meno quando devi dire addio alla tua casa, alla tua famiglia e alla vita a cui sei abituato. Non dimenticherò mai quando misi per la prima volta la maglia del Barça: è stata la realizzazione di un sogno”.