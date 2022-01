Xavi, tecnico del Barcellona, parla così di Dembelé: "Se non rinnova a dobbiamo trovare una soluzione. Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo trovare una soluzione. Dobbiamo fare ciò che è meglio per il club, abbiamo parlato con lui ed il suo entourage per cinque mese e ancora non c'è una risposta. Se può giocare domani? Vedremo. Non è una soluzione piacevole per nessuno. L'unica cosa certa è che qui prevalgono gli interessi del club".