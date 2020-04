Xavi, ex stella e centrocampista del Barcellona e attuale tecnico dell'Al-Sadd.ha parlato al canale YouTube "Post United". L'ex stella del calcio spagnolo, nell'intervista ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e della Liga spagnola. Ecco le sue parole: "Ovviamente manca un giocatore del genere, è uno che segna 40 o 50 gol all'anno... Il Real Madrid però è forte anche oggi, ha giocatori di alto livello". Sul possibile ritorno come allenatore in blaugrana: "Sarebbe un sogno che spero un giorno di poter realizzare, parliamo di casa mia e della mia vita".